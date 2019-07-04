Миколаївський морпорт збільшив перевалку вантажів до більш як 15 мільйонів тонн

Миколаївський морпорт з початку року на більш як 20% збільшив перевалку вантажів порівняно з відповідним минулорічним періодом - до понад 15 мільйонів тонн.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).

"Один з найстаріших морських портів України – порт Миколаїв – напередодні свого 230-річчя вийшов на показник перевалки в понад 15 млн тонн. Це більше ніж на 20% перевищує показники за аналогічний період 2018 року. Зараз Миколаївський морський порт входить до трійки найбільших морських портів України за обсягами перевалки вантажів", - йдеться у повідомленні.

У профільній адміністрації зазначили, що Миколаївський порт уже є лідером серед портів України за обсягами перевалки хлібних вантажів та олії. Минулого року стивідорні компанії, що працюють у порту, перевалили 13,6 млн тонн хлібних вантажів та 2,5 млн тонн олії – ці показники стали рекордними серед морських портів України в 2018 році. Потужності порту, що є важливою складовою логістичного ланцюга аграрного кластера регіону, розвиватимуться і надалі. Очікується, що внаслідок реалізації низки інвестиційних проектів вантажообіг агропродукції у Миколаївському порту зросте на 30%.

«АМПУ активно інвестує у розвиток Миколаївського порту і разом зі стивідорними компаніями робить цей порт із великою історією дедалі сучаснішим. Наприкінці минулого року ми домовилися з однією з найбільших світових продовольчих корпорацій COFCO про реалізацію спільного проекту з розвитку зернового терміналу та реконструкції причалу № 0. Також у роботі низка інших проектів, зокрема, будівництво причалу № 8. Їх реалізація збільшить можливості порту з перевалки вантажів щонайменше на 4 млн тонн на рік»,— зазначив керівник ДП «АМПУ» Райвіс Вецкаганс.

За його словами, АМПУ планує збільшити інвестиції у розвиток портової інфраструктури. У 2019 році очікується збільшення фінансування удвічі. Окрім реконструкції та розвитку причального фронту, цього року в Миколаївському порту буде завершено експлуатаційне днопоглиблення підхідного каналу та акваторії порту, а також підхідного каналу порту «Дніпро-Бузький». Наразі виконано понад 90% від запланованих обсягів робіт на підхідному каналі. За підсумками реалізації проекту, його глибини будуть доведені до паспортних: 11,2 м та 11,5 м. Загальний обсяг робіт становить понад 890 тис. куб. м.

Зараз у порту налічується 23 державні та 14 приватних причалів. Порт розташований на лівому березі річки Південний Буг та з'єднаний з басейном Чорного моря Бузько-Дніпровсько-лиманським каналом (БДЛК), що складається з 13 колін.