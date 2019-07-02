Українські морпорти отримали $1,7 мільярда доходу

Загальний дохід морських портів України у 2018 році становив 1,7 млрд доларів.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ) з посиланням на дані Державної служби статистики України.

"Загальний дохід, сформований ринком послуг у морських портах України, за даними останньої звітності (Держстату — ред.), становив щонайменше 1,7 млрд доларів США, що дорівнює 2 відсоткам внутрішнього валового продукту країни", - йдеться у повідомленні.

В АМПУ зазначають, що дані наведені згідно зі збірником "Зовнішня торгівля України" Державної служби статистики України, в якому наведена інформація про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2016–2018 роки.

Згідно з даними Держстату, морпорти України у 2018 році обробили понад 37% від загального обсягу міжнародної торгівлі України з різними країнами світу (38,2 млрд доларів), у тому числі більше 57% українського експорту.

В АМПУ додають, що через морські порти Україна головним чином експортувала продукцію аграрної промисловості та гірничо-металургійного комплексу, імпортувала вугілля, залізорудну сировину та контейнерні вантажі.

Як повідомлялося, за січень-травень 2019 року морські порти України обробили 61,37 млн тонн вантажів, що на 13% перевищує аналогічний показник минулого року.