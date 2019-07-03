Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію банку УПБ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив строком на один рік з 31 серпня 2019 року до 30 серпня 2020 року включно процедуру ліквідації – ПАТ "УПБ".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 01 липня 2019 року №1640 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "УПБ" строком на один рік з 31 серпня 2019 року до 30 серпня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України у серпні 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ ("УПБ").