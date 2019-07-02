Фонд гарантування завершив виплати вкладникам Фінростбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 27 червня 2019 року завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ "Фінростбанк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"27 червня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію АТ «ФІНРОСТБАНК» було подано документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР)… У зв’язку із цим, Фонд гарантування повідомляє про завершення виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ "Фінростбанк", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 16 жовтня 2014 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Фінростбанк".