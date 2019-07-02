Україні потрібна нова бізнес-модель, якщо вона хоче наздогнати світ — МВФ

Якщо Україна хоче наздогнати світ в економічному розвитку, їй потрібна нова бізнес-модель і проведення реформ.

Про це заявив перший заступник голови МВФ Девід Ліптон під час панелі "Україна: суверенна, безпечна та процвітаюча" на конференції з українських реформ в Торонто.

"Якщо Україна хоче зростати не на 3%, а на 5-6% щороку і наздогнати світ, ось що потрібно робити. Україні потрібна нова бізнес-модель. Ліпші інституції, які мають конкурентність. Приватний сектор, який готовий до конкуренції в європейському оточенні та у світі", - зазначив він.

На думку Ліптона, якщо Україна хоче зробити це, людські ресурси знайдуться, але технологій та капітальних ресурсів не вистачить, поки не буде чіткого прагнення втілити зміни, якщо буде корупція, неадекватність інституцій.

"Це треба представляти як вибір. Бо це справді чіткий вибір. Зараз момент, коли вибір - на столі, маючи нового президента і невдовзі новий парламент", - пояснив заступник директора МВФ.

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Він вважає, що Україна здатна завдяки реформам прискорити економічне зростання та здійснити перехід до західноєвропейських стандартів рівня життя.

Як повідомлялося, у канадському Торонто 2 липня відкрилася міжнародна конференція з питань реформ в Україні.

За даними Мінфіну, цього року конференцію у Торонто відвідають понад 300 партнерів України. Серед них делегації з 37 країн світу, дев'яти міжнародних організацій та інституцій.