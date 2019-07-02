Країни ОПЕК+ продовжили угоду про скорочення видобутку нафти

Міністри групи країн, які не входять в нафтовий картель, приєдналися до рішення ОПЕК про продовження ще на 9 місяців угоди про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів у день.

Відповідне рішення ухвалене у вівторок під час шостого міністерського засідання ОПЕК і не-ОПЕК у штаб-квартирі Організації країн-експортерів нафти у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Таким чином, представники 14 країн-членів ОПЕК (на чолі із Саудівською Аравією) та 10 країн, які дотримуються нафтового пакту про скорочення видобутку (включаючи Росію), підтримали продовження дії укладеної у Відні 7 грудня 2018 року угоди. Вона передбачала скорочення видобутку нафти країнами картелю та країнами-нечленами ОПЕК в загальному обсязі 1,2 млн барелів (0,8 та 0,4 млн б/д відповідно), порівняно з жовтнем 2018 року. Угода, спрямована на запобігання перевидобутку нафти та уникнення падіння цін на цей енергоносій, діяла з 1 січня по 30 червня 2019 року. Тепер її дію продовжено до 31 березня 2020 року, тож протягом наступних 9 місяців видобуток нафти країнами ОПЕК+ має залишатися на нинішньому рівні.

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Крім того, під час засідання було погоджено та підписано Хартію про безстрокове співробітництво між країнами ОПЕК та країнами-нечленами ОПЕК (ОПЕК+).