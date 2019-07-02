В Україні збільшується металургійне виробництво

За І півріччя 2019 року виробництво чавуну в Україні зросло на 0,4% порівняно з аналогічним періодом 2018 року, сталі — на 5%, металопрокату — на 3,2%.

Про це повідомляється на сайті об’єднання підприємств “Металургпром”.

За попередніми даними ОП “Металургпром”, за січень-червень 2019 року в Україні було вироблено 10,18 млн тонн чавуну (на 0,4% більше, ніж за І півріччя 2018 року), 10,9 млн тонн сталі (на 5,0% більше), 9,39 млн тонн металопрокату (на 3,2% більше).

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Як повідомлялось, згідно з даними ОП “Металургпром”, за 2018 рік в Україні було вироблено 20,56 млн тонн чавуну (на 5% більше, ніж за 2017 рік), 21,1 млн тонн сталі (на 1% більше), 18,36 млн тонн металопрокату (на 3% більше).