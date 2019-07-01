Український агроекспорт: що продаємо та хто купує

За січень-травень 2019 року експорт аграрної продукції з України виріс на 21,4% і сягнув 8,97 млрд доларів.

Про це написала в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева у Facebook.

"За перші 5 місяців 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, експорт збільшився на 1,58 млрд. дол. США (або на 21,4%) і склав 8,97 млрд. дол. США. Це 42,9% від загального експорту України", - написала Трофімцева.

За інформацією в.о. міністра, до першої десятки країн, до яких експортували українську агропродукцію входять: Китай (експорт агропродукції в цю країну за 5 місяців 2019 року становив 794,9 млн доларів); Індія (740,9 млн доларів); Єгипет (737,4 млн доларів); Туреччина (683,7 млн доларів); Нідерланди (640,8 млн доларів); Іспанія (502,8 млн доларів); Італія (333,3 млн доларів); Польща (300,6 млн доларів); Білорусь (278,8 млн доларів); Німеччина (250,3 млн доларів).

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До ТОП-10 товарних позицій українського агроекспорту увійшли: кукурудза (її за 5 місяців 2019 року було експортовано на 3 млрд доларів); рослинна олія (1,88 млрд доларів); пшениця (974 млн доларів); макуха та інші тверді відходи виробництва соняшникової олії (479,2 млн доларів); соя (431,9 млн доларів); м'ясо та субпродукти домашньої птиці (255,9 млн доларів); макуха та інші тверді відходи виробництва соєвої олії (141,2 млн доларів); олія соєва (111 млн доларів); тютюнові вироби (107,7 млн доларів); ячмінь (77,9 млн доларів).

Імпорт агропродукції за січень-травень 2019 року, за даними Трофімцевої, збільшився на 8,5% і становив 2,5 млрд доларів або 10,6% від загального імпорту України.