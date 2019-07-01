В Україні відкрили нові родовища нафти й газу

АТ "Укргазвидобування" у червні відкрило два нові родовища - газоконденсатне у Полтавській і нафтове - у Харківській областях.

Про це повідомляє Укргазвидобування у Facebook.

"Завершили спекотний червень відкриттям двох нових родовищ! Газоконденсатне родовище у Полтавській області, ресурсна база якого за попередніми оцінками становить понад 2,7 млрд м куб. природного газу. Нафтове родовище у Харківській області, за попередніми оцінками ресурсами нафти складають 130 тис. т", - йдеться у повідомленні.

В УГВ зазначили, що компанія продовжує активні геологорозвідувальні роботи на отриманих ділянках. Попереду отримання дозвільних документів та початок робіт на 13 нових ділянках, які компанія придбала під час трьох раундів електронних аукціонів.

Як повідомляв Укрінформ, 18 червня відбувся третій нафтогазовий аукціон Держгеонадр через Prozorro. Лідером торгів стало АТ "Укргазвидобування" (100% державної НАК "Нафтогаз України"), яке виграло сім з дев’яти лотів вартістю близько 90 млн грн. Ще двоє торгів відмінили через брак учасників.