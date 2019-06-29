Україна має значні нерозвідані запаси нафти і газу — вчені

Нерозвідані вуглеводневі ресурси у нафтогазоносних регіонах України, за найоборежнішими прогнозами, становлять понад 5 мільярдів тонн умовного палива, а запаси нетрадиційних видів вуглеводнів - узагалі колосальні.

Це підтверджується дослідженнями українських вчених, пише DT.UA.

"Вчені нашого університету разом із фахівцями НАНУ провели ґрунтовну роботу з оцінки ресурсної бази. За найобережнішими висновками, нерозвідані традиційні вуглеводневі ресурси у східному, західному та південному нафтогазоносних регіонах України становлять понад 5 млрд т умовного палива, а це удвічі більше за накопичений видобуток. Є ще колосальні запаси нетрадиційних видів вуглеводнів — сланцевого газу і нафти, метану вугільних родовищ, газогідратів Чорного моря", — зазначив проректор із науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу д. г. н. Сергій Куровець.

За його словами, сьогодні найбільшу перспективу для освоєння мають глибокі горизонти Східного нафтогазоносного регіону. На Мачухському родовищі з глибини 7 тис. м отримано приплив газу з добовим дебітом у 1,2 млн куб. м. Крім того, науковці дослідили нафтогазоперспективні території західноукраїнського регіону.

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"Поляки вже добре розвідали свою частину Карпат. Час братися до геологорозвідки українським компаніям", - констатує науковець.

Як зазначається у статті, перші розвідані в Україні великі родовища і справді виснажені - у 1970-ті рр. український газ, річний видобуток якого становив майже 70 млрд куб. м, прямував до Європи та Росії. Проте наша держава й досі залишається країною, багатою на нафту і газ.