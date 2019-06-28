Міллер висунув Україні умову підписання контракту на транзит газу

"Умова досить проста. Україна до кінця року, до кінця закінчення діючого контракту на транзит не зможе підписати новий контракт на транзит по законодавству ЄС. Цей потяг уже пішов, цьому потягу можна подивитися тільки услід. Ми говоримо, що ми готові подовжити чинний контракт на транзит. І ми говоримо, що цей контракт має бути економічно доцільним для російської сторони ", - сказав Міллер.

До цього Міллер додав, що Україна, на його думку, "повинна насамперед думати не про продовження транзиту російського газу через територію країни, а про власне газопостачання".

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Як відомо, термін дії нинішнього газового контракту між Україною і Росією збігає в кінці 2019 року. РФ наполягає на підписанні контракту, в якому також буде закладено принцип «бери, або плати».

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко 18 червня заявив, що в разі відсутності транзитного контракту з Газпромом з 1 січня 2020 року Нафтогаз може запропонувати російській компанії запасний варіант - "своп" (обмін) газу: "Газпром буде передавати нам певний обсяг газу на кордоні Україна - РФ, а ми будемо передавати точно такий самий обсяг на кордоні Україна - ЄС ".