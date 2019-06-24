У РФ назвали умову для транзиту газу через Україну

Росія готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року за умови вирішення наявних судових спорів, запевняють у Москві.

Про це заявив перший заступник глави апарату уряду РФ Сергій Приходько, передає ТАСС.

"Що стосується транзиту російського газу через територію України, то ми готові його зберегти на економічно рентабельних умовах, але в разі справедливого врегулювання всіх судових спорів між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", - цитує агентство представника російського уряду.

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Приходько також запевнив, що концепція "Північного потоку - 2", який ще будується, не передбачає припинення транзиту наявними маршрутами - і це, за його словами, "стосується як України, так і інших країн".