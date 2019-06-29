Україна планує привести Amazon на свій ринок — Омелян

Україна планує привести Amazon на свій ринок — Омелян

Укрінформ
Україна зацікавлена у залученні на свій ринок інтернет-компанії Amazon.

На цьому наголосив міністр інфраструктури Володимир Омелян на зустрічі з керівництвом Поштової служби США - директором з міжнародного співробітництва Пітером Чандлером та керуючим менеджером з питань розвитку Сільвією Бейліз, повідомляє Мініфраструктури.

«Українці замовляють товари з усього світу, попит на товари зростає, проте актуальним питанням лишається доставка. Ми зацікавлені привести Amazon - найбільшу у світі за обігом компанію, що продає товари та послуги через інтернет, до України. Попит є, але немає прямого рішення щодо доставки», - заявив міністр.

Він запропонував американській стороні розглянути можливість розробки та підписання угоди між Укрпоштою та Поштовою службою США, яка б забезпечила спеціальні тарифи та гарантований сервіс для компаній, що працюють у електронній комерції США, які будуть поставляти свої товари в Україну. «Нам потрібен спільний комерційний поштовх для розвитку цього сегменту, Укрпошта готова запропонувати кращі комерційні умови та маркетингову підтримку», - зазначив Омелян і запросив представників Поштової служби США здійснити візит до України.

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У свою чергу представники Поштової служби США привітали ініціативу українського міністра щодо розвитку електронної комерції та висловили готовність опрацювати це питання.

Зустріч відбулася під час робочої поїздки Омеляна до США.

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