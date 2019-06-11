Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus зайшов в Україну

Найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus розпочинає роботу в Україні.

Про це написав у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus в Україні! Ми перша держава поза межами ЄС, після США, де вони розпочали роботу", - написав Омелян.

Він додав, що квитки за ціною від 5 євро можна буде придбати онлайн.

Як повідомляє "Центр транспортних стратегій", 11 червня відбулася презентація перевізника у Києві.

Згідно з презентацією компанії, представленою журналістам, у планах на 2019 рік - почати виконання рейсів з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя.

Купити квиток можна через мобільний додаток або сайт. Через додаток також можна відстежити, де перебуває автобус і коли він прибуде. Роздруковувати квиток не потрібно, водій просканує QR-код.

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З 13 червня можна купити квитки за цінами від 5 до 15 євро за напрямками Київ-Кельн, Київ-Росток, Київ-Карлсруе, Київ-Штутгарт, Київ-Відень.

Як повідомив Міхал Леман, генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні, на початковому етапі на українських маршрутах буде задіяно два десятки автобусів. Це будуть автобуси української компанії-партнера з логотипом FlixBus.

Flixmobility GmbH (FlixBus) - німецька транспортна компанія, що спеціалізується на пасажирських автобусних перевезеннях. Заснована у 2013 році в Мюнхені. Станом на 2017 рік компанія здійснювала рейси на 1400 напрямках у 27 країнах Європи.