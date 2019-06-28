Лідер Китаю назвав головну загрозу для світової економіки

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін розкритикував протекціонізм і політику тиску з боку деяких країн.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на директора департаменту у справах Африки МЗС КНР Дай Біна.

«Будь-яка спроба просувати свої інтереси на шкоду іншим державам ніколи не стане успішною», - підкреслив Сі Цзіньпін за словами Дай Біна.

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Сі засудив протекціонізм та "практику залякування" у ході зустрічі з африканськими лідерами перед самітом G20.

Коментарі надійшли за день до зустрічі Сі з президентом США Дональдом Трампом, з яким лідер Китаю намагається врегулювати торговельну війну, а також інші важливі питання, такі як ситуація з Huawei Technologies Co. і Південно-Китайським морем.

Як відомо, сьогодні в японській Осаці стартував саміт Великої двадцятки.