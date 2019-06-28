Гонтарева розповіла, що буде з "Приватом" у разі повернення Коломойському

Ексголова НБУ Валерія Гонтарева озвучила два шляхи розвитку подій у разі повернення ПриватБанку Коломойському.

Про це вона розповіла в інтерв'ю BBC News Україна.

Ексголова НБУ зазначила, що не виключає повернення ПриватБанку Коломойському. Якщо таке станеться і націоналізація буде визнана незаконною - настає реституція. Як пояснила колишня очільниця НБУ, реституція - це "коли банк віддається колишнім власникам, а держава, яка внесла 155 мільярдів, забирає назад свій капітал".

"Що відбувається цього дня? 155 мільярдів - це актив цього банку, це навіть не капітал. В цьому банку не було нічого, коли його націоналізували. Так от, держава забере 155 мільярдів гривень, цього дня Нацбанк визнає цей банк неплатоспроможним", - сказала Гонтарева.

Вона зазначила, що у такому випадку можливі дві опції. Перша - відправити цей банк у Фонд гарантування.

"Ми уникнули цієї опції у 2016 році, тому що ця опція означала, що це просто зруйнує фінансову стабільність в нашій країні. Це 20 мільйонів вкладників, це три мільйони пенсіонерів і студентів, це 600 тисяч компаній малого і середнього бізнесу. Цього не можна було допустити. Це системно важливий банк в Україні. Це рішення було ухвалено не Нацбанком. Націоналізацію робить вже Кабмін в особі Міністерства фінансів", - повідомила вона.

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На думку Гонтаревої, Нацбанк точно визнає цей банк неплатоспроможним.

"І знову буде опція - відправити його у фонд гарантування чи звернутися до Мінфіну за повторною націоналізацією. Я впевнена, що Нацбанк звернеться до Мінфіну за повторною націоналізацією. Питання - хто буде в Мінфіні, що там відбуватиметься, і коли це станеться", - наголосила ексголова НБУ.

Вона також нагадала, що буде новий Кабмін, тому вона не може припустити, яке рішення він ухвалить.

"Але Нацбанк точно звернеться за повторною націоналізацією. Він не допустить знищення фінансової стабільності в країні", - запевнила Гонтарева.