У ПриватБанку розповіли, скільки обходяться їм судові процеси

Cудові процеси, які ПриватБанк веде по всьому світу, обходяться йому в близько 10% від операційних витрат.

Про це йдеться в коментарі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

«Всього два роки тому ПриватБанк був самим збитковим у системі, а сьогодні ПриватБанк найприбутковіший український банк, який заробив у минулому році 12,67 млрд грн прибутку і 90% від цієї суми перерахував державі як дивіденди. Одне із наших стратегічних завдань - повернути банку і українському народові 156 млрд грн, які держава вклала в порятунок банку. Для цього банк веде судові процеси по всьому світу, вартість яких становить близько 10% від операційних витрат банку. Це наші інвестиції, які дозволять компенсувати мільярди доларів коштів, виведених з банку до його націоналізації ", - зазначив голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл.

Читайте також: ПриватБанк перерахував до бюджету другий транш дивідендів за минулий рік

Як розповіла раніше заступник голови правління ПриватБанку Галина Пахачук, у судах різних інстанцій розглядають 238 тисяч справ, пов'язаних з Приватбанком. Якщо говорити про знакові суди — це близько 600 справ. ПриватБанк і держава в особі Національного банку і Міністерства фінансів намагаються достукатися до судів усіх юрисдикцій, де б можна було домогтися справедливості. Є менш знакові — їх 4800. А в цілому, якщо враховувати роздрібних клієнтів ПриватБанку, — 238 тисяч судових процесів, тобто це фактично 60% судових позовів усієї банківської системи за різними спорами.

Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що судові процеси, ініційовані Ігорем Коломойським проти України в боротьбі за ПриватБанк, обійшлися в 2018 році державі в 600 млн грн.