ПриватБанк перерахував до бюджету другий транш дивідендів за минулий рік

ПриватБанк перерахував до бюджету другий транш дивідендів за минулий рік

Укрінформ
ПриватБанк перерахував до держбюджету другий транш дивідентів за 2018 рік, у розмірі 7 млрд грн, перший транш дивідендів надійшов до бюджету 10 червня.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"ПриватБанк у повному обсязі перерахував до держбюджету 11,5 млрд грн дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку – державі в особі Міністерства фінансів. 26 червня банк перерахував до бюджету другий транш у розмірі 7 млрд грн, перший транш дивідендів надійшов до бюджету 10 червня", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, згідно із затвердженою Наглядовою радою та акціонером банку Річною звітністю за 2018 рік ПриватБанк спрямує на виплату дивідендів державі 11,5 млрд грн (90% чистого прибутку за 2018 рік).

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Згідно з Річним звітом банку його чистий прибуток за підсумками 2018 року становив 12,8 млрд грн. Чисті активи ПриватБанку на початок 2019 року становлять 278 млрд грн, зобов’язання – 246,5 млрд грн, капітал ПриватБанку – 31,5 млрд грн.

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