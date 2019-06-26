ПриватБанк перерахував до бюджету другий транш дивідендів за минулий рік

ПриватБанк перерахував до держбюджету другий транш дивідентів за 2018 рік, у розмірі 7 млрд грн, перший транш дивідендів надійшов до бюджету 10 червня.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"ПриватБанк у повному обсязі перерахував до держбюджету 11,5 млрд грн дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку – державі в особі Міністерства фінансів. 26 червня банк перерахував до бюджету другий транш у розмірі 7 млрд грн, перший транш дивідендів надійшов до бюджету 10 червня", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, згідно із затвердженою Наглядовою радою та акціонером банку Річною звітністю за 2018 рік ПриватБанк спрямує на виплату дивідендів державі 11,5 млрд грн (90% чистого прибутку за 2018 рік).

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Згідно з Річним звітом банку його чистий прибуток за підсумками 2018 року становив 12,8 млрд грн. Чисті активи ПриватБанку на початок 2019 року становлять 278 млрд грн, зобов’язання – 246,5 млрд грн, капітал ПриватБанку – 31,5 млрд грн.