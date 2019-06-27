Гонтарева розповіла про погрози Коломойського та “знамениту ніч”

Ексголова Національного банку Валерія Гонтарева заявила, що ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський їй погрожує.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Громадському і BBC-Україна.

"Ви знаєте, що до країни повернулася не лише злочинна влада часів Януковича, з якою ми боролися. Повернувся один з олігархів, який постійно мені погрожує. Це дуже погано, що він повернувся. Погано, для мене особисто і для країни. Особисто мені він погрожує. В інтерв'ю Коломойський заявив, якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе у приватному порядку. Англійською це kidnapping. Це злочин на території Великої Британії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось станеться, щоб усі знали чому", - сказала Гонтарева.

Вона зауважила, що з Коломойським до націоналізації ПриватБанку вона зустрічалася близько 20 разів.

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"Востаннє особисто бачила його у ніч перед націоналізацією ПриватБанку. Це була знаменита ніч, коли зібрався велика частина Кабміну - міністр фінансів, зрозуміло, прем'єр-міністр, міністр юстиції, Аваков, президент. Ось у цій кімнаті я бачила Коломойського напередодні націоналізації, де йому написали лист з проханням про націоналізацію", - зауважила Гонтарева.

Раніше ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева зазначала, що у разі скасування судами націоналізації ПриватБанку це може призвести до фінансового колапсу.

Як повідомляв Укрінформ, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.

В Окружному адміністративному суді Києва пояснили своє рішення стосовно визнання незаконною націоналізації ПриватБанку тим, що відповідачі у цій справі не довели правомірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Водночас у Національному банку наполягають, що рішення стосовно неплатоспроможності ПриватБанку ухвалювалося на основі аналізу якості його активів, в результаті чого було зафіксовано від'ємний капітал.