Гонтарева розповіла про погрози Коломойського та “знамениту ніч”

Гонтарева розповіла про погрози Коломойського та “знамениту ніч”

Укрінформ
Ексголова Національного банку Валерія Гонтарева заявила, що ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський їй погрожує.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Громадському і BBC-Україна.

"Ви знаєте, що до країни повернулася не лише злочинна влада часів Януковича, з якою ми боролися. Повернувся один з олігархів, який постійно мені погрожує. Це дуже погано, що він повернувся. Погано, для мене особисто і для країни. Особисто мені він погрожує. В інтерв'ю Коломойський заявив, якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе у приватному порядку. Англійською це kidnapping. Це злочин на території Великої Британії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось станеться, щоб усі знали чому", - сказала Гонтарева.

Вона зауважила, що з Коломойським до націоналізації ПриватБанку вона зустрічалася близько 20 разів.

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"Востаннє особисто бачила його у ніч перед націоналізацією ПриватБанку. Це була знаменита ніч, коли зібрався велика частина Кабміну - міністр фінансів, зрозуміло, прем'єр-міністр, міністр юстиції, Аваков, президент. Ось у цій кімнаті я бачила Коломойського напередодні націоналізації, де йому написали лист з проханням про націоналізацію", - зауважила Гонтарева.

Раніше ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева зазначала, що у разі скасування судами націоналізації ПриватБанку це може призвести до фінансового колапсу.

Як повідомляв Укрінформ, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.

В Окружному адміністративному суді Києва пояснили своє рішення стосовно визнання незаконною націоналізації ПриватБанку тим, що відповідачі у цій справі не довели правомірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Водночас у Національному банку наполягають, що рішення стосовно неплатоспроможності ПриватБанку ухвалювалося на основі аналізу якості його активів, в результаті чого було зафіксовано від'ємний капітал.

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