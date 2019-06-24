АЕС України минулої доби виробили 183 мільйони кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 23 червня 2019 року, вироблено 183,20 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 23 червня, станціями вироблено 183,20 кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

24 червня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 104-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 22-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 31-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 40-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 212-а доба середнього планового ремонту.

23 червня 2019 року о 00:32 згідно з дозволеною заявкою енергоблок №1 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту з метою гідроочищення повітроохолоджувача випрямляча збуджувача, а 23 червня о 22:28 енергоблок було підключено до енергомережі після завершення ремонту. Подана заявка на роботу на рівні потужності 700 МВт (70% Nном), обмеження потужності в зв'язку зі зростанням температури охолоджуючої води.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 800 МВт, РАЕС – 1770 МВт, ЮУАЕС – 1595 МВт, ХАЕС – 985 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.