Україна та IFC домовилися про інвестиції в Укргазбанк

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна та IFC (Міжнародна фінансова корпорація) вийшли на фінішну пряму у питанні щодо інвестицій в Укргазбанк.

Про це Маркарова написала у Facebook за результатами розмови з віце-президенткою IFC Джорджиною Бейкер на щорічних зборах країн-членів МВФ та Світового банку, що відбувається в Скоп’є (Північна Македонія).

"Про що можуть говорити дівчата? Якщо це Джорджина Бейкер, віце-президентка IFC і я, то звичайно це багато спільних проектів, але головна тема розмови - інвестиції IFC в Укргазбанк, де ми впевнено вийшли на фінішну пряму", - написала Маркарова.

Вона додала, що це є прямим підтвердження правильного корпоративного управління, гарного менеджменту під керівництвом голови правління Укргазбанку Кирила Шевченка.

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Міжнародна фінансова корпорація (IFC) - це міжнародна фінансова організація, яка входить до групи Світового банку. Корпорація використовує капітал та експертні поради для розбудови ринків країн, що розвиваються. У 2017 році обсяг довгострокових інвестицій МФК досяг 19,3 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що IFC планує увійти в капітал державного Укргазбанку, чим започаткує процес його приватизації.