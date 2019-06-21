АЕС України минулої доби виробили 198,83 мільйона кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 20 червня 2019 року, вироблено 198,83 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 20 червня, станціями вироблено 198,83 кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

21 червня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 101-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 19-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 28-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 37-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 209-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 800 МВт, РАЕС – 1770 МВт, ЮУАЕС – 1700 МВт, ХАЕС – 985 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.