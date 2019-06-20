АЕС України минулої доби виробили 200 мільйонів кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 19 червня 2019 року, вироблено 200,38 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 19 червня, станціями вироблено 200,38 кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

20 червня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 100-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 18-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 27-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 36-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 208-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 810 МВт, РАЕС – 1780 МВт, ЮУАЕС – 1700 МВт, ХАЕС – 985 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.