Герус про Роттердам+: президент подає у Раду законопроєкт, щоб змінити Р+ на Р

Теплова генерація в Україні уже фактично перестала заробляти на формулі Роттердам+.

Про це у Facebook написав представник Президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус.

"Фактична ліквідація Роттердам+ відбулася завдяки діям широкого кола осіб, великому публічному резонансу, висвітленню цієї корупційної формули у медіа, соц мережах і т.д. Але щоб не було і формального існування цієї формули (Роттердам+ - ред.), Президент подає законопроект у парламент, щоб змінити Р+ на Р-. Це діаметрально протилежна позиція до позиції Петра Порошенка, який виправдовув існування Р+ то вимогами МВФ, то якимось іншими видумками", - написав Герус.

Він прогнозує, що завдяки припиненню існування Роттердам+, у червні деякі вугільні електростанції будуть збитковими.

"Ну нічого, доведеться також затягнути пояс. Де-факто теплова генерація вже не заробляє Роттердам+", - зазначив Герус.

За його словами, вже в останню декаду травня тариф теплових електростанцій на відпуск електроенергії впав до 1,53 грн за кВт-год. - це на 24% нижче, ніж у розрахунках Нацрегулятора. За першу декаду червня тариф ще знизився - до 1,43 грн, що на 29% нижче від відповідного тарифу згідно з Роттердам+.

"Сезонність не має суттєвого впливу на такі тарифи, але для повноти картинки можна порівняти такий тариф із відповідними періодами 2018 року. В останню декаду травня та першу декаду червня цього року тарифи ТЕС на 17-24% нижче, аніж минулого року у ці ж періоди", - висловив думку Герус.

Таким чином, за його оцінкою, за червень вугільні елетростанції отримають приблизно на 1,5 млрд грн менше грошей, аніж отримали би при фактичному тарифі Роттердам+. Загалом за другий квартал 2019 року при фактичній формулі Роттедам+ тарифна виручка була б на 3 млрд грн більша.

Разом з тим, дані про котирування вугілля за індексом АРІ 2 (що лежить в основі формули Роттердам+) показують, що ціна вугілля протягом квітня-червня 2019 року демонструє значне зниження порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, станом на 18 червня 2018 року вона становила 96,8 дол. за тонну, тоді як станом на 18 червня 2019 року вона дорівнює 48,75 дол. за тонну. Ціни знижуються через радикальне зниження попиту на вугілля на європейському ринку.

Як повідомлялося, у 2016 році Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг ухваленням постанови № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії" (формула "Роттердам+") затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію на ринок. Відповідно до цієї методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

За інформацією ЗМІ, через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", почали продавати електроенергію дорожче.

У березні 2017 року Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу "Роттердам+".

Команда Президента Володимира Зеленського розробила законопроект щодо зміни формули закупівлі вугілля з "Роттердам+" на "Роттердам-", а також відтермінування запровадження ринку електроенергії на один рік.