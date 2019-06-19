У Перемишлі обговорили співпрацю між Україною і Польщею в економічній сфері

У Перемишлі під час засідання Галицького клубу експерти з України та Польщі обговорили перспективи економічної співпраці України та Польщі.

Учасники звернули увагу на проблемні сторони співробітництва, а також на те, де ситуація покращується, інформує власний кореспондент Укрінформу.

“Одним з елементів, який перешкоджає польським інвестиціям в Україну, є корупція. Однак з власного досвіду бачу, як в Україні з нею борються. Очевидними є її зменшення і боротьба з нею, адже люди розуміють, що це рак, який знищує країну”, - заявив представник Міжнародного товариства польських підприємців в Україні Кшиштоф Седлецький.

За його словами, для покращення інвестиційного клімату в Україні необхідним є незалежне судочинство, з чим існують проблеми. Відтак польський бізнес не наважується активно інвестувати в Україну.

“Ще однією проблемою є бюрократія. Вона в Україні перевищує всі допустимі норми”, - констатував польський експерт, який уже 13 років займається бізнесом в Україні.

На його переконання, значно підвищили б інвестиційний клімат в Україні також зняття мораторію на продаж землі, деолігархізація економіки, покращення інфраструктури та зменшення впливу політиків на ЗМІ.

Польський експерт звернув увагу на те, що в Україні активно розвивається IT-галузь, оскільки їй ніхто не перешкоджає.

“Так само в Україні незабаром розвиватимуться інші сектори. Якщо вирішити всі юридичні питання, то Україна може стати центром промислового виробництва, бо має одну з найдешевших робочих сил у Європі”, - констатував Седлецький.

Віце-президент Польсько-української господарчої палати Олег Дубіш підкреслив, що українсько-польські економічні відносини є “недоінвестованими”: рівень польських інвестицій в Україну за останні десять років знизився з майже мільярда доларів до понад 500 млн дол., і цю ситуацію потрібно змінювати на краще. Він зауважив, що товарообмін між Україною і Польщею зростає, але він не є “симетричним та врівноваженим” і є більше на користь Польщі.

Дубіш наголосив, що, аби бути конкурентними на світовому ринку, потрібно сьогодні вже інтегровувати українсько-польські можливості, щоб спільно виходити на іноземні ринки.

Таку ж думку висловив колишній посол Польщі в Україні Яцек Ключковський. На його переконання, Польщі потрібно не конкурувати з Україною за ринки продукції, а створювати, зокрема, “сільськогосподарські кластери”, аби спільно використовувати сильні сторони обох сторін для завоювання ринків збуту.