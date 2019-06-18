В Україні запустили чотирирічну програму ЄС з підтримки податкової та митної реформ

Міністерство фінансів спільно з міжнародними партнерами запустило Програму Європейського Союзу з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

Про це розповів заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Гелетій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми запускаємо в дію третій та четвертий компоненти цієї Програми, яка направлена на підтримку податкових та митних реформ і нарощування потенціалу з управління державними фінансами", - заявив Гелетій.

Він додав, що Програма ЄС з управління державними фінансами України є частиною Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017—2020 роки.

За словами Гелетія, метою EU4PFM є покращення системи управління фінансами в Україні, а також системи оподаткування і надання митних послуг. Очікується, що впровадження зазначеної програми дозволить Україні покращити свої позиції в рейтингу Doing Business за показниками "оподаткування" та "міжнародна торгівля".

Основними напрямками EU4PFM стануть: допомога державним установам з бюджетним плануванням та контролем, розвиток системи розслідування економічних злочинів, підтримка реформи податкової та митної служб, а також допомога в управлінні державними інвестиціями та сприяння посиленню відповідальності державних компаній.

Програма Європейського Союзу з управління державними фінансами в Україні виконуватиметься Литовським Центральним агентством з управління проєктами за підтримки Представництва ЄС в Україні з грудня 2019 року по грудень 2023 року. Загальний бюджет програми - 55,5 млн євро.