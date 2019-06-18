Міжнародні резерви НБУ цьогоріч скоротилися на $1,4 мільярда через зовнішні виплати

За п’ять місяців 2019 року обсяги міжнародних резервів Національного банку України знизилися на 1,4 млрд дол. через високі виплати за зовнішніми зобов’язаннями.

Про це йдеться в оприлюдненому Національним банком України Звіті про фінансову стабільність за червень 2019 року.

"Україна проходить період пікових виплат за зовнішнім боргом. Такі виплати, за обмежених можливостей залучення на міжнародних ринках капіталу, вже призвели до скорочення обсягів міжнародних резервів. За п’ять місяців 2019 року обсяги міжнародних резервів Національного банку України знизилися на 1,4 млрд дол. через високі виплати за зовнішніми зобов’язаннями", - йдеться в звіті.

В НБУ наголошують, що високі валютні виплати збережуться у найближчі п’ять кварталів.

"У найближчі п’ять кварталів Україна витрачатиме на них у середньому по 2,6 млрд дол. щоквартально, а із середини 2019 року до кінця 2021-го уряд та НБУ повинні сплатити за боргами в іноземній валюті загалом понад 20 млрд дол.", - йдеться в Звіті.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства фінансів, державні запозичення України за січень-травень 2019 року становили 182,2 млрд гривень, а на обслуговування та погашення державного боргу за цей період витрачено 231,2 млрд гривень.

16 травня 2019 року Мінфін погасив перший випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під гарантію США. Загальна сума платежу перевищила 1 млрд дол.

Фото: Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ