Зеленський запевнив Меркель, що гарантуватиме законність роботи інвесторів

Президент Володимир Зеленський запевнив, що виступатиме гарантом законності роботи іноземних інвесторів в Україні.

Про це він заявив під час спільної з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я запевнив федерального канцлера, що буду гарантом законності й дотримання прав іноземних інвесторів, які працюють в Україні”, - сказав Зеленський.

Водночас він зауважив, що Німеччина є пріоритетним ринком для України та одним із ключових інвесторів.

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За його словами, Німеччина серед європейських країн посідає перше місце за обсягом торгівлі з Україною, та четверте — за обсягом інвестицій в українську економіку.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 червня перебуває з офіційним візитом у Берліні (Німеччина).