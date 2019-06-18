Нові українські облігації зовнішньої позики придбали інвестори з 25 країн - Мінфін

Новий випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), номінованих у євро, придбали 212 інвестиційних фондів із 25 країн світу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Facebook.

"Разом з випуском 7-річних ОЗДП в Євро географія інвесторів в українські цінні папери суттєво розширилась! 212 інвестиційних фондів з 25 країн світу придбали нові єврооблігації, випущені Україною в Євро", - зазначили у Мінфіні.

Як повідомлялося, Україна 13 червня оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, випущених в євро, обсягом 1 млрд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року. На нові євроблігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 6,75% річних. Новому випуску присвоєний рейтинг B- рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B- рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 20 червня 2019 року.

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Сума заявок на придбання цінних паперів нової емісії сягнула 6 млрд євро, зауважили в Мінфіні.