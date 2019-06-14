Конкурс на керівника митниці заблокований вже майже два місяці

Засідання Шостого апеляційного адмінсуду, на якому малось розглядатись скарга щодо відновлення конкурсу на керівника Митної служби, було закрите після подання позову про відведення суддів автором першої заяви, через яку конкурс було призупинено 17 квітня Окружним адмінсудом Києва.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів на своїй сторінці у Faebocok.

"Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду мала розглянути апеляційну скаргу, подану Кабінетом міністрів України, про відновлення конкурсу на керівника Державної митної служби. Проте засідання було закрите після подання позову про відведення суддів автором першої заяви, через яку конкурс було призупинено 17 квітня рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що розділяють очікування чесного бізнесу і широкої громадськості на швидкий розгляд справи по суті і розблокування реформи.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про утворення Державної податкової та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурс на обіймання посад керівників ДПС і ДМС.

У квітні Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув заяву про забезпечення позову народного депутата Андрія Антонищака щодо зупинення дії розпорядження уряду про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби.

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17 квітня суд задовольнив відповідну заяву про забезпечення позову і зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів України "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби" Окрім цього, суд заборонив Комісії з питань вищого корпусу державної служби вчиняти дії з проведення відповідного конкурсу на підставі зазначеного розпорядження уряду.