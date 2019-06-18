В Україні уже 200 будівель отримали енергетичні сертифікати

В Україні з вересня 2018 року енергетичний сертифікат отримали 200 будівель.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

"В Україні впроваджується енергетична сертифікація будівель. Загалом, із вересня 2018 року і по сьогодні вже сертифіковано 200 будівель, зокрема: 54 навчальні заклади, 52 житлові будинки, 49 громадських будівель, 32 заклади охорони здоров’я, 13 дитячих дошкільних закладів", - йдеться у повідомленні.

Енергетичний сертифікат надає інформацію про кількість енергоресурсів, які витрачає будівля, її технічний стан, енергоефективні заходи, які необхідно впроваджувати в будівлі.

Як повідомлялось, згідно із Законом України «Про енергетичну ефективність будівель», енергетична сертифікація здійснюється лише атестованими енергоаудиторами.