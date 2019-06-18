Експорт українських товарів виріс на 6% — МЕРТ

За січень-квітень 2019 року Україна експортувала товарів на 16,3 млрд доларів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на Facebook.

"Україна у січні-квітні 2019 року експортувала товарів на $16,3 млрд, що на 6,0% більше у порівнянні з аналогічним періодом торік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за перші чотири місяці цього року продуктів рослинного походження Україна експортувала на 3,9 млрд доларів, недорогоцінних металів та виробів з них — на 3,6 млрд доларів, жирів та олії тваринного або рослинного походження — на 1,5 млрд доларів, мінеральних продуктів — на 1,5 млрд доларів.

Загалом за вказаний період Україна експортувала товари у 208 країн світу. Найбільша частка від загального обсягу експорту товарів припадає на країни Європейського союзу — 42,4% (6,9 млрд доларів).

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році з України було експортовано товарів на 47,3 млрд доларів, що на 9,4% більше, ніж за 2017 рік.