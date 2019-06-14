Імпорт газу з ЄС: Україна пропонує Молдові допомогу без участі РФ

АТ "Укртрансгаз" запропонувало молдавським колегам скористатися можливостями української газотранспортної системи, аби мінімізувати ризики переривання транзиту газу з РФ із 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Укртрансгаз направив пропозицію Молдові у зв’язку із затримкою будівництва інтерконектора Румунія-Молдова, що ставить молдавську сторону у залежність від чергових перемовин з Газпромом. Використання можливостей української газотранспортної системи дозволить мінімізувати потенційні ризики, пов’язані із можливим перериванням транзиту природного газу з Російської Федерації, та гарантувати безпеку постачання газу молдавським споживачам", - ідеться в повідомленні.

В УТГ наголошують, що сьогодні українська ГТС забезпечує гнучке і надійне транспортування великих обсягів газу до Європи за конкурентними цінами. Наразі жодна інша газотранспортна система не пропонує такої гнучкості та запасу потужності.

"Вже понад три роки Україна забезпечує свої потреби у природному газі без участі Газпрому. Завдяки можливостям ГТС, Україна імпортує весь необхідний обсяг газу з країн ЄС. Молдовські постачальники за допомогою української ГТС можуть скористатися аналогічним підходом, що дозволить Молдові самостійно імпортувати газ з ЄС у разі необхідності", - заявили в українській компанії.

Крім того, Укртрансгаз запропонував молдовській стороні можливість створити власний страховий запас газу в українських підземних сховищах, щоб забезпечити безперебійне постачання газу молдовським споживачам взимку 2019/2020 років.

Загальна потужність в точках з’єднань між Молдовою та Україною дозволяє транспортувати до 15 млн кубічних метрів газу в день, що повністю покриває потреби споживачів у Молдові, зауважили в компанії.

Офіційна пропозиція була направлена молдовській стороні навесні цього року. Для реалізації такого режиму необхідно підписати угоди між операторами ГТС про взаємодію у всіх точках з’єднання між ГТС України та Молдови у відповідності до європейських правил. Крім того, молдовські трейдери повинні підписати угоди на транспортування та зберігання газу. Ці угоди не створюють фінансових зобов'язань для молдовської сторони, але одночасно дають можливість транспортувати газ українською ГТС з метою імпорту газу в Молдову або закачати газ в українські сховища газу за необхідності.

Раніше українська сторона також запропонувала ЄС створити додатковий запас газу в українських ПСГ у розмірі 3-4 млрд кубометрів для гарантування безпеки постачання газу в східноєвропейські країни, які сьогодні переважно отримують газ із Російської Федерації.

Як відомо, термін дії контракту на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

Росія не узгодила проведення тристоронніх переговорів щодо укладення нового контракту про транзит газу в ЄС через українську газотранспортну систему в травні, на червень переговори також не були узгоджені. Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко припускає, що РФ чекає рішення Данії щодо "Північного потоку-2", з якого буде зрозуміло, затримається його будівництво на півроку, або він запрацює з 1 січня 2020 року, як і було заплановано.

Чотири країни - Фінляндія, Швеція, Німеччина і РФ - схвалили будівництво трубопроводу. Данія зараз відмовила Газпрому і вимагає від компанії, яка будує "Північний потік-2", провести оцінку екологічного впливу третього варіанту маршруту газопроводу, який буде проходити в ексклюзивній економічній зоні Данії.