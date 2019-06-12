США і Польща домовилися про постачання ще 2 мільярдів кубів газу

Польща підписала угоду із США про постачання додаткових 2 млрд. кубометрів американського скрапленого газу.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у Білому домі на спільній прес-конференції з польським колегою Анджеєм Дудою, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"За останні роки Польща укладала контракти з американськими фірмами на загальну суму близько $25 млрд щодо закупівлі понад 6 млрд кубометрів американського зрідженого газу. Сьогодні наші країни підписали інший контракт на постачання додаткових 2 млрд кубометрів вартістю приблизно $8 млрд", - зазначив Трамп.

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Він також зауважив, що США і Польща уклали ряд інших угод, спрямованих на поглиблення двосторонніх економічних і торговельних зв'язків.

Як повідомляв Укрінформ, Анджей Дуда під час візиту до Вашингтона зустрівся з Дональдом Трампом.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump