З липня в Україні можна буде безоплатно присвоїти адресу нерухомості

Експериментальний порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, який передбачає можливість безоплатного отримання адреси, діятиме в Україні з 1 липня 2019 року.

Про це повідомляє Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

"Експериментальний порядок з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна діятиме з 01 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експериментальний порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна запроваджено на виконання постанови Кабінету міністрів України від 27 березня 2019 року №367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності».

"Він (новий порядок - ред.) передбачає можливість присвоєння адреси на безоплатній основі за бажанням забудовника: під час отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки або містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; після отримання документу, що надає право на виконання будівельних робіт; після прийняття об’єкта в експлуатацію", - пояснюють у міністерстві.

Присвоєння адреси здійснюватимуть відповідні уповноважені органи, такі як виконкоми сільської, селищної, міської ради, районні та обласні державні адміністрації. У місті Києві за це відповідатимуть районні державні адміністрації.

Мінрегіон додає, що наразі також готується наказ про затвердження порядку визначення реквізитів адреси об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна.