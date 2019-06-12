Уряд погодив Стратегію “Укрзалізниці” на 2019―2023 роки

Кабінет міністрів погодив стратегію акціонерного товариства “Українська залізниця” на 2019―2023 роки.

Таке рішення було прийняте на засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, документ передбачає створення сприятливих умов для задоволення якісних та кількісних вимог держави до залізничних перевезень. Він також сприятиме утриманню міцної фінансової стабільності компанії, забезпеченню безпеки перевезень та низки інших вимог.

Разом з цим КМУ затвердив ще дві постанови, які торкаються положення про правління акціонерного товариства “Українська залізниця” та основних засад здійснення державної власності щодо акціонерного товариства “Українська залізниця”.