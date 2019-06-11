Нафта дорожчає на очікуванні скорочення поставок ОПЕК

Ціни на нафту стабілізувалися у вівторок на тлі очікувань того, що група виробників ОПЕК і її союзники продовжать угоду про скорочення нафтовидобутку.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля серпневої нафти Brent становить $ 62,81 (+0,85%). Барель липневої нафти WTI торгувався по $ 53,92 (+1,22%).

У ході попередньої сесії ціни впали приблизно на 1%. Порівняно з піковими значеннями квітня 2019 р. нафтові ф'ючерси подешевшали більш як на 20%. Причиною обвалу цін на «чорне золото» став економічний спад, спровокований торговельною війною між Китаєм і США.

Росія в понеділок заявила, що може підтримати пролонгацію угоди ОПЕК +, оскільки світові ціни на нафту можуть обвалитись до $30/бар., якщо виробники поставлять занадто багато нафти на світові ринки.

Міністерський саміт альянсу ОПЕК + має відбутися наприкінці червня або на початку липня. На ньому буде вирішуватися питання про продовження угоди зі скорочення нафтовидобутку, реалізація якої почалася в січні цього року.

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Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 62,59 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,38 долара за барель, що на 9 центів вище рівня закриття торгів ($ 62,29).