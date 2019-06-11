Завдяки новим ДБН строк експлуатації доріг збільшиться на 20% — Мінрегіон

Завдяки новим ДБН строк експлуатації доріг збільшиться на 20% — Мінрегіон

Укрінформ
З 1 вересня 2019 року в Україні наберуть чинності Державні будівельні норми (ДБН), які рекомендують використовувати модифіковані бітуми при укладанні асфальтобетонних трас.

Про це написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе у Facebook.

"У нових змінах у ДБН щодо проектування доріг загального користування введена рекомендаційна вимога — застосовувати модифіковані бітуми при укладанні асфальтобетонного покриття на більшості трас — дорогах І-ІІ категорій та інших категорій міжнародного і національного значення" , - розповів Парцхаладзе.

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Він пояснив, що згідно з підрахунками експертів нові зміни у ДБН дозволять підвищити строк служби доріг з асфальтобетонним покриттям на 20% та в цілому покращать їх міцність та надійність. Завдяки своїм фізичним властивостям модифіковані бітуми захищатимуть дорожнє покриття від руйнівного впливу різкої зміни температур, підвищать його еластичність.

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