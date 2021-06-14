Українці в Аргентині взяли участь у зустрічі із циклу «Жінки в Громадах»

Об'єднання Жінок «Просвіта» в Аргентині приєдналося до другої віртуальної зустрічі з циклу «Жінки в Громадах», організованої підкомісією Аргентинської Федерації Громад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Фейсбук-сторінці УКТ «Просвіта» в Аргентинській Республіці.

«У цьому просторі для діалогу та роздумів, де щотижня обговорюються теми (із представниками з трьох громад) різноманітного культурного та соціального характеру, Об'єднання Жінок «Просвіта» приєдналось та представило тему «Українська вишивка, спільна нитка, що пов’язує століття історії та самобутності. Тему розробили Ольга Демчук і Лідія Маркович, котра її та представила», – йдеться в повідомленні.

У цьому заході взяли участь близько 70 учасників, серед яких були: Мерседес Барбара (Генеральний Директор Громад міста Буенос Айреса), Хуан Саррафіан (Голова) та члени ради директорів АФГ. Від імені Об'єднання Жінок «Просвіта» були присутні її Голова – Наталя Гуцалук та, спеціальні гості, д-р Сузана Турик та д-р Ненсі Брезнякевич.

Нагадаємо, представницю Українського культурного товариства «Просвіта» в Буенос-Айресі від української громади, медсестру Христину Бандрівську відзначили за посвяту в боротьбі з пандемією COVID-19.