Українців Кіпру запросили на святковий пікнік до Дня Конституції України

Товариство Українсько-Кіпрської дружби запросило всіх українців Кіпру згуртуватися та зібратися на святковий пікнік до Дня Конституції України, який відбудеться у неділю 27 червня 2021 року в горах Тродоса на пікнік-сайті Платанія.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

Координати виїзду на Platania доступні за посиланням.

11:00 – збір, знайомство, спільна організація простору для пікніка.

12:00 – вітальна частина, представлення діяльності Асоціації «Товариство Українсько-Кіпрської дружби», підсумки за минулий рік та плани на майбутнє.

У продовженні свята – обід, лотерея розіграшу сувенірів (умова участі в лотереї – благодійний внесок від трьох євро), ініціативи та розваги для дорослих і дітей, музичний супровід, спілкування, обмін думками та пропозиціями щодо розвитку української громади на Кіпрі, одним словом – гарне проведення часу.

«Товариство» для обіду маринує шашлик зі свинини, та готує картоплю «в мундирах» запечену у фользі. Усю решту продуктів (овочі, фрукти, хліб та інше), напої (безалкогольні та алкогольні), солодощі та різні страви привозьте з собою на ваш смак для себе та друзів. Також «Товариство» надає вугілля для приготування страв на вогні, одноразовий посуд, скатертини на столи, санітайзери», – йдеться у повідомленні.

Тому, щоб знати, скільки та чого потрібно підготувати, організатори просять всіх не просто відмітитись у події, а заповнити форму реєстрації за посиланням або зв’язатися з Юлією Сов’як за тел.: 97832590.

Фото: Товариство Українсько-Кіпрської дружби