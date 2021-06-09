Спілка українок Росії запросила на онлайн-форум щодо громадського руху українців у РФ

Спілка українок Росії до 30-річчя Незалежності України проведе онлайн-форум «Громадський рух українців у Росії» (вчора, сьогодні, завтра).

Як передає Укрінформ, про це Спілка українок Росії повідомила у Фейсбуці.

Мета заходу:

узагальнення досвіду діяльності громадських організацій українців у Росії за 30 років Незалежності України;

консолідація українських громадських організацій;

формування активної життєвої позиції з питань збереження національно-культурної спадщини, пропагування української освіти, історії, мови, культури на теренах РФ.

До заходу, який відбудеться 26 червня о 12.00 за московським часом, запрошують долучитися всіх охочих.

Нагадаємо, українські активісти Латвії на честь Міжнародного дня захисту дітей провели 1 червня флешмоби на підтримку сімей з дітьми, які постраждали від російської агресії. До них долучилися українські активісти з Омська (РФ).