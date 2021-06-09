Українська школа в Лівані відсвяткувала закінчення навчального року

В Українській школі ім. Агатангела Кримського у приміщенні посольства України у Лівані прозвучав перший «Останній дзвінок» зі справжніми дзвіночками, у святкуванні взяли участь як старшокласники, так першокласники.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Громада українців Лівану.

Зауважується, що до заходу дистанційно через Zoom приєдналася решта вчителів та учнів школи.

«Ми почули цікаві доповіді: про створення школи та її досягнення від нашої головної керівниці школи Larissa Tarasyuk, про уроки та здібних учнів від вчителів Iryna Vysota, @Kseniya Shcherbina, Yaryna Bugera, Irina MH, Світлана Битар, Світлана Корнієнко, Youssef Tohme, Наталія Сура Абдель Аль, Julia Gnatiuk-Mrad», – ідеться в повідомленні.

Також лунали щирі слова підтримки, настанови та побажання успіху від відомої письменниці Марини Гримич і посла України в Лівані Ігоря Осташа. Прозвучали українські вірші та пісні у виконанні учнів школи.

«І на останок, відбулося вручення почесних подяк з букетами троянд вчительському колективу за їхню невтомну працю, грамот та похвальних листів учням школи. Голова Громади висловила щиру подяку всім присутнім за невтомну працю заради нових поколінь та Батьківщини», – повідомила громада.

Перший дзвоник Української школи ім. Агатангела Кримського прозвучить 1 жовтня.

Нагадаємо, українська школа «Дивосвіт» у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, що діє при посольстві України, відзначила завершення цьогорічного навчального процесу яскравим святом «Останнього дзвоника».