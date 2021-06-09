Наукове товариство ім. Шевченка запросило на вебінар «Канада – Україна наукові стажування»

Наукове товариство ім. Шевченка (НТШ-Канада) запросило на вебінар «Канада – Україна наукові стажування Mitacs globalink research internship program», який відбудеться 17 червня о 19.30.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

У заході візьмуть участь:

Павло Кашко, Київ. Тема: Наука, Майтекс та сенс життя

Тетяна Повшедна, Житомир. Тема: Дослідження старіння на ВІЛ-інфекції у Канаді – чому необхідний фокус на жінок.

Валентина Мізюк, Київ. Тема: Проблема гайпу в журналістиці та наукові теми.

Щоб доєднатись до доповіді треба натиснути на посилання.

Нагадаємо, Едмонтонський осередок Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ-Канада) організував доповідь Дмитра Єсипенка (Київ) «Що читаємо? Про канон, деканонізацію і «білі плями» видання української класичної літератури».