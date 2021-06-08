У Туреччині офіційно вийшов підручник з української мови для турецької аудиторії

У Туреччині офіційно вийшов друком підручник з української як іноземної для тюркомовних «Я вивчаю українську мову 1. Початковий рівень», який вперше презентували у квітні в рамках візиту до Туреччини першої леді України Олени Зеленської.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Українська Спілка в Анкарі.

Підручник є авторською розробкою спеціалістів Української спілки: Юлії Білецької, Валентини Хорунжої і Гьокберка Кузгункаї. Він пройшов апробацію під час навчального процесу на курсах української мови, які діють при спілці.

Книга розрахована як для самостійного вивчення, так і для занять із вчителем. Також підручник буде корисним ресурсом для викладачів української як іноземної, які працюють з турецькими студентами.

‍Підручник має сучасний дизайн, складається з 20 уроків, які окрім правил граматики, викладених турецькою мовою, містять також різноманітні завдання, направлені на розвиток основних видів мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письма). Інтегровані QR-коди допоможуть легко знайти відповідну тему на YouTube- каналі Ukraynaca Öğreniyorum.

Для використання на території України підручник рекомендовано до друку кафедрою тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ознайомитись зі змістом підручника можна за посиланням.

Придбати підручник можна як в Туреччині, так і в Україні.

На території Туреччини (доставка безплатна): bit.ly/3uXyJAW.

На території України (Самовивіз у Києві або поштою коштом покупця): ukraynacaogreniyorum.com/ukraynadan-satin-alma/.

Нагадаємо, під час робочого візиту президента України до Турецької Республіки перша леді Олена Зеленська запустила два нові україномовні аудіогіди в Туреччині – у Галатській вежі в Стамбулі та в Музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі.