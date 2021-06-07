У Києві презентують переклад книги аргентинського журналіста українського походження
Укрінформ
Кафедра румуно-мовної філології в університеті імені Бориса Грінченка в місті Київ 9 червня презентує український переклад книги Nashi LLude «Наші люди» авторства Хорхе Баланди – аргентинського журналіста та громадського діяча українського походження.
Як передає Укрінформ, про це Хорхе Баланда повідомив у Фейсбуці.
Захід відбудеться за підтримки посольства Аргентинської Республіки в Києві та Надзвичайного і повноважного посла Аргентини в Україні Елени Летісії Мікусінскі.
Над перекладом працювали студенти Київського університету імені Бориса Грінченка за напрямом та редакцією викладачів кафедри римської філології та порівняльно-типологічної лінгвістики.
Час проведення: 16.00 за Києвом. Поджія відбуватиметься у Zoom. Долучитися до заходу можна через дзвінки або сканування QR-коду на афіші.
Нагадаємо, представники української громади Аргентини отримали державні нагороди України.
Фото: Хорхе Баланда / Фейсбук