Посол України зустрівся з працівниками кафедри україністики Загребського університету

Посол України в Хорватії Василь Кирилич провів зустріч з ректором Загребського університету проф. Даміром Борасом, деканом філософського факультету Загребського університету проф. Міленком Юрковічем та працівниками кафедри україністики.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство в Республіці Хорватія.

Під час зустрічей ректор і декан Загребського університету висловили зацікавленість інтенсифікувати наукову співпрацю з українськими університетами, динаміка якої уповільнилася через епідемію коронавірусу.

Зустріч з проф. Даміром Борасом

Також було підтримано думку про доцільність інституційного зміцнення кафедри україністики університету.

Нагадаємо, Міністерство науки і освіти Хорватії, вчителі українських класів, кафедра україністики Загребського університету та Українська громада Республіки Хорватія спільно провели семінар про викладання української мови в школах країни.

Фото: посольство в Хорватії