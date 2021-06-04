Посол України зустрівся з працівниками кафедри україністики Загребського університету
Укрінформ
Посол України в Хорватії Василь Кирилич провів зустріч з ректором Загребського університету проф. Даміром Борасом, деканом філософського факультету Загребського університету проф. Міленком Юрковічем та працівниками кафедри україністики.
Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство в Республіці Хорватія.
Під час зустрічей ректор і декан Загребського університету висловили зацікавленість інтенсифікувати наукову співпрацю з українськими університетами, динаміка якої уповільнилася через епідемію коронавірусу.
Також було підтримано думку про доцільність інституційного зміцнення кафедри україністики університету.
Нагадаємо, Міністерство науки і освіти Хорватії, вчителі українських класів, кафедра україністики Загребського університету та Українська громада Республіки Хорватія спільно провели семінар про викладання української мови в школах країни.
Фото: посольство в Хорватії