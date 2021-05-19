У Хорватії провели семінар про викладання української мови в школах

Міністерство науки і освіти Хорватії, вчителі українських класів, кафедра україністики Загребського університету та Українська громада Республіки Хорватія спільно провели семінар про викладання української мови в школах країни.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

«Під час семінару домовлено створити робочу групу з підготовки навчальних програм і дидактичних матеріалів для викладання української мови в хорватських школах», – поінформували в посольстві.

Нагадаємо, у березні науковці України та Хорватії у рамках реалізації проєкту «30 подій у Хорватії до 30-річчя відновлення Незалежності України» провели першу сесію Українсько-хорватського академічного форуму.