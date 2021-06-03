СУМ запросила на конкурс юнацтва до 75-річчя спілки в Діаспорі

Світова Виховна рада Спілки української молоді оголосила про проведення конкурсу юнацтва з метою залучення молодшого та старшого юнацтва та молодих дружинників до відзначення 75-ліття відновлення СУМ у Діаспорі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СУМ.

Конкурс відбуватиметься в чотирьох категоріях:

Перша категорія для молодшого юнацтва

«Малюнок»

Тема: Я люблю СУМ

6-9 років

10-12 років

Для цієї категорії пропонується провести Перший Тур при Осередках чи в таборах. У кожному осередку (таборі) відбудеться конкурс і будуть визначені переможці в кожнім рої.

Охочих просять зробити виставку цих робіт при осередках, чи на оселях, так щоб кожна дитина мала признання за свою працю. Осередки мусять підібрати суддів до журі у своєму осередку чи в громаді. Кожен осередок заохочується винагородити переможців у кожному рої за своєю спроможністю.

До Другого Туру потрапляють переможці (1, 2, 3-ті місця) місцевих конкурсів. Якщо на якомусь терені нема офіційно створеної СУМ, а проживає юнацтво, яке б хотіло взяти участь у конкурсі, тоді малюнки пересилаються зразу на Другий Тур.

Усі праці юнацтва будуть виставлені на СУМівському сайті та в соціальних мережах. У такий спосіб усі учасники з цієї категорії матимуть нагоду побачити свої твори на виставці.

Кожен терен повинен підібрати свого Координатора Конкурсу, який відповідатиме за проведення Першого Туру Конкурсу та пересилку творів молодшого юнацтва на центральну електронну адресу та комунікувати з Комітетом Конкурсу при СВР.

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Друга категорія для молодшого та старшого юнацтва

Творче слово: Вірш (пісня), або Оповідання (драма)

Тема: Moє СУМівське Життя

Молодше юнацтво 12 років

Старше юнацтво 13-15 років

Побажання, щоб всі вірші (пісні) та оповідання (драми) були написані українською мовою, але не обмежуються до однієї мови. У випадку, коли юнак, чи юначка вирішать написати державною мовою країни, де проживають, потрібно зробити коротке резюме українською вірша (пісні), та повний переклад оповідання (драми).

Третя категорія для старшого юнацтва

Відео-розвагові та рекламні ролики

Тема: У СУМі завжди нам весело!

15 – 18 років

У цій категорії можуть брати участь індивідуально або парами. У цій категорії не може працювати більше ніж двоє сумівців разом.

Відео має бути тривалістю 3-5 хвилин. Побажання, щоб відео були записані українською мовою, але не обмежуються до однієї мови. У випадку, коли учасники конкурсу вирішать зробити запис державною мовою країни, де проживають, потрібно зробити титри українською мовою. У відео можна включити, але не обмежуватись до відповідей на запитaння: Коли ти почав приходити на СУМівські заняття? Чому тобі подобається належати до СУМу? На твою думку, що найважніше тобі в СУМі? Які спомини ти маєш зі СУМу? Яке майбутнє Ти бачиш для себе в СУМі?

Четверта категорія для старшого юнацтва та молодих дружинників

Інтерв’ю записане на відео

Тема: Жива історія-інтерв’ю зі старшими членами нашої Спілки

Старше Юнацтво 17-18 років

Дружинники 19-23 років

Відео має бути тривалістю до 5 хвилин. Побажання, щоб відео були записані українською мовою, але не обмежуються до однієї мови. У випадку, коли учасники конкурсу вирішать зробити запис державною мовою країни, де проживають, потрібно зробити титри українською мовою.

Для інтерв’ю необхідно зібрати інформацію від старших членів нашої Спілки, щоб довідатись особисто від них, чому вони записалися до СУМу і що змусило їх залишитися активними впродовж життя? Яку користь принесла їм приналежність до нашої Спілки? Який досвід зі СУМу допоміг їм у житті, в науці, або у професійній праці? А також: як Ви уявляєте собі СУМ у майбутньому та які Ваші поради або побажання для СУМу на майбутнє? Незабутні моменти сумівського життя.

Для завантаження конкурсних робіт діє окремий сервіс.

Термін подачі праць на Конкурс до 1 грудня 2021 року.

При подачі праці на Конкурс необхідно вказати: категорію, в якій берете участь; вік; ім’я та прізвище; терен; осередок; рій.

Для оцінювання робіт будуть покликані професійні члени журі. Прохання до теренів номінувати професійних осіб до журі до 1 листопада.

Результати Конкурсу будуть подані до 20 грудня 2021 року та включатимуть переможців у чотирьох категоріях із відповідними нагородами (грошовими ваучерами, які можна буде використати у сумівських крамницях різних теренів):

I-ша нагорода – 100 доларів США

II-га нагорода – 75 доларів США

III-та нагорода – 50 доларів США

Усі подані на конкурс праці будуть виставлені на СУМівському сайті та в соціальних мережах.

З-за додатковою інформацією прохання звертатися до Голови СВР подруги Марії Поліщук: mariap@cym.org.