Світовий конґрес СУМ запланували провести у 2022 році

Пленум Світової управи Спілки української молоді вирішив провести ХХ Світовий конґрес СУМ у 2022 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомив сайт СУМ.

Таке рішення ухвалили, беручи до уваги епідемічну ситуацію через поширення CОVID-19, запроваджені у світі карантинні обмеження та положення чинного Статуту СУМ.

Зауважується, що рішення про дату та місце проведення Світового конґресу СУМ приймуть до жовтня 2021 року.

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Світовий конґрес СУМ є найвищим законодавчим органом СУМ і скликається кожні п’ять років. Статутом передбачено, що, у випадку, якщо з різних причин Конґрес не можна скликати у визначений термін, то Пленум СУ СУМ вирішує про скликання Конгресу у відповідному часі, але не пізніше як до одного року від цього реченця.

XIХ Світовий конґрес Спілки української молоді відбувся 9-12 травня 2016 року в м. Виппані, США.

Нагадаємо, Світовий конґрес українців висловив свої вітання Спілці української молоді з нагоди 75-ліття відновлення діяльності в еміграції.