Правління Товариства українців у Фінляндії обрало нове керівництво

Нове правління Товариства українців у Фінляндії 1 червня провело перше засідання, на якому було обрано головою правління Василя Гуцула, заступницею голови – Марію Костіайнен, секретарем – Юрія Зеленого.

Як передає Укрінформ, про це Товариство українців у Фінляндії повідомило у Фейсбуці.

Зауважимо, що нове правління ТУФ було обране під час річних звітно-виборних загальних зборів наприкінці травня.

«Під час зборів було обрано нове правління ТУФ: Василь Гуцул, Наталія Терамае, Олена Скороход, Юрій Зелений, Надія Максим’юк, Валерій Гончаренко, Марія Костіайнен, Ірина Горкун-Сілен, Олена Кричевська», – повідомили в ТУФ.

ТУФ подякувало старому правлінню за його роботу і побажало успіхів новому.

Нагадаємо, у Фінляндії діаспору запросили на конкурс читців української поезії «Хвилі чисті».